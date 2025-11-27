Marocchi non ha dubbi l’analisi sulle due ex stelle bianconere Baggio e Del Piero | La bellezza del calcio contro la macchina da guerra della vittoria

Marocchi non ha dubbi: Baggio è la bellezza del calcio, Del Piero la macchina da guerra per la vittoria. Una distinzione necessaria. Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juventus e ora commentatore sportivo, è intervenuto in collegamento con Sky Sport per affrontare un tema caro ai tifosi bianconeri: il confronto tra due leggende assolute, Roberto Baggio e Alessandro Del Piero. L’ex compagno di squadra ha ammesso che la distinzione è delicata, ma necessaria per estremizzare le loro caratteristiche. Marocchi ha definito Roberto Baggio come la bellezza del calcio. Per l’ex centrocampista, il Divin Codino rappresentava la bellezza del giocatore nel rapporto con la palla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

