Marmore con ' Lezt' rinasce il chiostro dei Campacci | via libera del Comune al ' Bolla bar
Il bar-chiosco dei Campacci di Marmore, chiuso da anni, si prepara a riaprire e a rinascere grazie al subappalto affidato alla società ternana ‘Letz srl’. Il nuovo nome sarà “Bolla Bar” e la riapertura dovrebbe avvenire già intorno a metà dicembre, per essere pronto per le occasioni natalizie. La. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
