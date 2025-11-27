Marina cede una sponda E si riaccende la paura

E’ la riprova tangibile che il territorio resta fragile e che necessita di interventi strutturali. Le intense piogge dei giorni scorsi, infatti, hanno provocato un cedimento della sponda destra idraulica del torrente Marina, a ridosso della zona industriale. A segnalarlo alcuni cittadini che lavorano nella zona, già provati dall’ alluvione del 2023, evento in cui fu proprio la Marina a provocare gran parte dei danni sul territorio. "Lo abbiamo scoperto quasi per caso – dicono – e sinceramente siamo preoccupati". Una preoccupazione rimarcata anche dal fatto che molti di loro hanno fatto praticamente tutto da soli per rialzarsi dopo i danni subiti due anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

