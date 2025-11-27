Mariano Comense conquista Ballando con le Stelle | 16 giovani ballerini in semifinale su Rai1
C’è un po’ di Mariano Comense – e della Brianza – sul palco di uno dei programmi più amati della tv italiana. Il gruppo MC Group Urban Dance Company, cuore creativo della scuola MC Group Dancing School di Mariano Comense, è stato selezionato e ha superato la prima fase televisiva di Ballando con. 🔗 Leggi su Quicomo.it
