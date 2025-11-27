Maria Rosaria Boccia usa il logo della Camera per promuovere la dieta mediterranea | da Montecitorio arriva la diffida

Sui suoi profili social, Maria Rosaria Boccia pubblica quasi ogni giorno card e immagini che portano ben visibile il logo della Camera dei Deputati. Lo usa per presentare iniziative, messaggi motivazionali, aggiornamenti politici e per ribadire il proprio ruolo di “ideatrice” di intergruppi dedicati alla “cultura della bellezza” e alla dieta mediterranea. Una grafica che richiama quella delle comunicazioni ufficiali di Montecitorio e che, nell’impatto visivo, suggerisce un collegamento diretto con le attività parlamentari. L’Adnkronos ha contato più di dieci post di questo tipo in pochi giorni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Maria Rosaria Boccia usa il logo della Camera per promuovere la dieta mediterranea: da Montecitorio arriva la diffida

Contenuti che potrebbero interessarti

Maria Rosaria De Medici è nello studio, pronta per la puntata odierna di FuoriTg3, dedicata al tema RICICLO RIFIUTI ELETTRONICI Gli ospiti di oggi: Letizia Palmisano, Giornalista ambientale e Fabrizio Ghidini, Vicepresidente Federconsumatori. - facebook.com Vai su Facebook

Usa il logo della Camera per promuovere diete mediterranee: diffida per Maria Rosaria Boccia Vai su X

Maria Rosaria Boccia usa il logo della Camera per diete e ritocchini. Arriva la diffida di Montecitorio - Una grafica, corredata dalla foto di Boccia che tiene in mano atti parlamentari o è immortalata con alle spalle la scritta “Camera dei deputati”, che richiama quella delle comunicazioni ufficiali di ... Da adnkronos.com

Maria Rosaria Boccia usa il logo della Camera per diete e ritocchini. Montecitorio la diffida - L'imprenditrice campana sui social usava illegalmente il logo della Camera dei Deputati, da cui è però stata formalmente bandita per l'uso illecito degli occhiali con cui faceva i video ... ilcorrieredelgiorno.it scrive

Usa il logo della Camera ma non può, Maria Rosaria Boccia pizzicata sui social: i post sulle diete e i ritocchi estetici dopo il flop elettorale - All'imprenditrice era già stato impedito l'accesso in aula dopo il caso degli smart glasses. Segnala msn.com