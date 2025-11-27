Margini strettissimi per un confronto Meloni-Schlein ad Atreju

AGI - L'invito della segretaria del Pd ad Atreju agita gli animi del centrosinistra. Elly Schlein ha accettato 'con riserva', dicendosi pronta solo a patto di potersi confrontare direttamente con la premier Giorgia Meloni. Un paletto difficile da rispettare, dato che il programma della decennale festa della destra italiana, che si terrà a Castel Sant'Angelo dal 6 al 14 dicembre, prevede una serie di panel con esponenti di maggioranza e opposizione a confronto e, solo alla fine, l'intervento della presidente del Consiglio. "Ci interessa non mancare di rispetto agli altri leader dei partiti di opposizione che hanno dato disponibilità senza porre alcuna condizione", ha sottolineato nelle scorse ore il responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Margini strettissimi per un confronto Meloni-Schlein ad Atreju

