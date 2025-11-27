Anche la stagione della velocità comincia nel segno di Marco Odermatt. Dopo la vittoria all’esordio nel gigante di Soelden, il campione svizzero torna in gara (non ha partecipato agli slalom di Levi e Gurgl) e mette subito il suo sigillo nel superG di Copper Mountain. Si tratta del successo numero 47 della carriera in Coppa del Mondo per l’elvetico, il sedicesimo in questa specialità. Una vittoria sofferta per Odermatt, che si è imposto con 8 centesimi di vantaggio sull’austriaco Vincent Kriechmayr. Lo svizzero, però, era dietro al penultimo intermedio, complice qualche sbavatura proprio nella zona più tecnica, ma ha recuperato quasi due decimi con un’eccellente parte finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Odermatt implacabile nel superG di Copper Mountain, buon rientro per Guglielmo Bosca, discreto Paris