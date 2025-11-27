Marco Odermatt implacabile nel superG di Copper Mountain buon rientro per Guglielmo Bosca discreto Paris
Anche la stagione della velocità comincia nel segno di Marco Odermatt. Dopo la vittoria all’esordio nel gigante di Soelden, il campione svizzero torna in gara (non ha partecipato agli slalom di Levi e Gurgl) e mette subito il suo sigillo nel superG di Copper Mountain. Si tratta del successo numero 47 della carriera in Coppa del Mondo per l’elvetico, il sedicesimo in questa specialità. Una vittoria sofferta per Odermatt, che si è imposto con 8 centesimi di vantaggio sull’austriaco Vincent Kriechmayr. Lo svizzero, però, era dietro al penultimo intermedio, complice qualche sbavatura proprio nella zona più tecnica, ma ha recuperato quasi due decimi con un’eccellente parte finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Marco Odermatt ci svela il suo GOAT #sci #Odermatt Vai su X
Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di superG: in casa i rivali principali per Marco Odermatt? - Dal gigante al superG, altra specialità che ormai vede l'elvetico vincere la sfera di cristallo da tre ... Scrive oasport.it
Sci, Coppa del Mondo: Odermatt è imbattibile a Garmisch, suo il SuperG! - Dopo il quarto posto per soli 3/100 nella giornata di ieri, Marco Odermatt si riscatta nel secondo SuperG di Garmisch. Segnala sportmediaset.mediaset.it
Oggi il superG maschile: Casse e Paris outsider, Odermatt favorito per l'oro Mondiale - Si gareggia sulla Schneekristall, con partenza del primo atleta, il norvegese Sejersted, alle 11. Segnala gazzetta.it