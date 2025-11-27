Marco Motta non ce l’ha fatta il pizzaiolo morto in ospedale | venerdì l’autopsia

Pontida. “Lo dico sempre di non rimandare mai un caffè o un’uscita, perché tutto può cambiare in un secondo”. E ancora: “Hai lasciato un vuoto immenso, ma anche uno splendido ricordo. Ciao Marcolino”. Sono alcuni dei messaggi comparsi sulla bacheca Facebook di Marco Motta, il 39enne pizzaiolo morto mercoledì mattina all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I medici hanno spento le macchine a cui era stato collegato nella notte tra sabato e domenica, dopo essere stato trovato incosciente insieme al fratello minore in un parcheggio di Pontida. Superficialmente Motta presentava un taglio al labbro, ma nessun segno compatibile con percosse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it