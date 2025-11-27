Marco Ligabue | Che ricordi il derby granata del 91

Parlami.eu | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Torino? ll ko col Como preoccupa. Che ricordi quel derby nel 91! Vi racconto il mio disco. osa si prova a girare il video musicale di una propria canzone avendo a intera disposizione lo Stadio della propria squadra del cuore come palcoscenico?  Marco Ligabue  lo sa bene. D’altronde,  Ligabue  appunto, è tante cose: cantautore, chitarrista, fratello minore di  Luciano  Ligabue, ma soprattutto. Un sincero e appassionato tifoso del  Torino. Un legame, quello tra il cantante e il club granata, reso ancora più forte da quando – nel marzo del 2024 – il classe ’70 ha ambientato il videoclip del suo brano  “Anima in fiamme”  tra le mura e il manto erboso dello  Stadio Olimpico Grande Torino. 🔗 Leggi su Parlami.eu

marco ligabue che ricordi il derby granata del 91

© Parlami.eu - Marco Ligabue: “Che ricordi il derby granata del 91”

News recenti che potrebbero piacerti

marco ligabue ricordi derbyMarco Ligabue: «Torino? ll ko col Como preoccupa. Che ricordi quel derby nel 91! Vi racconto il mio disco MAPS» – ESCLUSIVA - Marco Ligabue in esclusiva a CalcioNews24, tra gli aneddoti, i ricordi e il legame col Torino, fino alla musica e il suo ultimo disco M. Lo riporta calcionews24.com

marco ligabue ricordi derbyMarco Ligabue, da venerdì su vinile il nuovo album “M.A.P.S. – Manuale Alternativo Per Sentire” - Manuale Alternativo Per Sentire" è il nuovo album di Marco Ligabue, in uscita venerdì su vinile e il 28 in digitale. Si legge su spettakolo.it

marco ligabue ricordi derbyUn viaggio tra le emozioni di Marco Ligabue - Esce oggi Maps (Manuale alternativo per sentire), il nuovo album del cantante correggese: "Ecologia, amore, nostalgia, disillusione" ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Marco Ligabue Ricordi Derby