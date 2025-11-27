Marco Ligabue | Che ricordi il derby granata del 91
. Torino? ll ko col Como preoccupa. Che ricordi quel derby nel 91! Vi racconto il mio disco. osa si prova a girare il video musicale di una propria canzone avendo a intera disposizione lo Stadio della propria squadra del cuore come palcoscenico? Marco Ligabue lo sa bene. D’altronde, Ligabue appunto, è tante cose: cantautore, chitarrista, fratello minore di Luciano Ligabue, ma soprattutto. Un sincero e appassionato tifoso del Torino. Un legame, quello tra il cantante e il club granata, reso ancora più forte da quando – nel marzo del 2024 – il classe ’70 ha ambientato il videoclip del suo brano “Anima in fiamme” tra le mura e il manto erboso dello Stadio Olimpico Grande Torino. 🔗 Leggi su Parlami.eu
