osa si prova a girare il video musicale di una propria canzone avendo a intera disposizione lo Stadio della propria squadra del cuore come palcoscenico? Marco Ligabue lo sa bene. D'altronde, Ligabue appunto, è tante cose: cantautore, chitarrista, fratello minore di Luciano Ligabue, ma soprattutto. Un sincero e appassionato tifoso del Torino. Un legame, quello tra il cantante e il club granata, reso ancora più forte da quando – nel marzo del 2024 – il classe '70 ha ambientato il videoclip del suo brano "Anima in fiamme" tra le mura e il manto erboso dello Stadio Olimpico Grande Torino.

© Parlami.eu - Marco Ligabue: “Che ricordi il derby granata del 91”