Maratona di Firenze 2025 percorso sui viali con partenza e arrivo in piazza Duomo LE INFO
Domenica 30 novembre torna la Firenze Marathon. Si tratta della 41esima edizione che si svolgerà più o meno lo stesso percorso dell’anno scorso (tranne alcune modifiche limitate legate a cantieri sui lungarni e in zona San Niccolò). Saranno quindi interessati i viali di circonvallazione dai. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altre letture consigliate
La riga della ESTRA maratona di Firenze è pronta!! Stanotte, grazie allo staff della logistica firenze marathon…riga pronta, ora sta solo a voi FIRENZE MARATHON @fanpiùattivi @firenzemarathon @estra_spa - facebook.com Vai su Facebook
Torna la Firenze Marathon, percorso sui viali da piazza Duomo. Numerosi i provvedimenti di circolazione - Sold out quasi un mese di anticipo le iscrizioni per la 41^ Estra Firenze Marathon che vedrà scendere in strada 13mila atleti, con partenza e arrivo in ... Da 055firenze.it
Domenica 30 novembre la Firenze Marathon: info percorso e viabilità - Rispetto al 2024, variazioni legate ai cantieri sui lungarni e in zona San Niccolò ... Secondo nove.firenze.it
41^ Estra Firenze Marathon, il fascino di un percorso che racconta arte e storia - Domenica 30 novembre la 41^ Estra Firenze Marathon e la 2^ 10K Firenze MarathonAncora aperte le iscrizioni a 3x7 Firenze Marathon Charity Run eSan Benedetto Ginky Family Run di sabato 29 novembre Il p ... Lo riporta firenzetoday.it