Marano voragine in via Po | è l’ennesimo danno da maltempo in questi giorni

Ennesima voragine da maltempo che si apre nelle strade dell’area nord di Napoli. Questa volta a Marano, dove ieri sera, in via Po, un tratto del manto stradale è collassato sotto l’effetto delle piogge incessanti di questi giorni. La buca si . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marano, voragine in via Po: è l’ennesimo danno da maltempo in questi giorni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Marano. La voragine al corso Europa - facebook.com Vai su Facebook

Marano, collassa via Po, auto sprofonda nella voragine. Impianti idrici in tilt per un guasto - dove un tratto di carreggiata è collassato facendo sprofondare un’auto - Segnala msn.com

Marano, il maltempo flagella la città: tre alberi caduti e voragini in tante zone - Il maltempo ha colpito duramente Marano, causando danni diffusi alle strade e creando disagi in diverse zone della città. Segnala msn.com

Cedimento in via Appia, auto nella voragine: caos tra Melito, Sant’Antimo e Giugliano - Un evento gravissimo e di potenziale tragico bilancio si è verificato oggi sulla Via Appia, nel tratto interessato dai lunghi cantieri del collettore fognario (tra Melito, Sant’Antimo e Giugliano). internapoli.it scrive