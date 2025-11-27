Manuela Carriero | Nessuno immaginava questo sul passato dell’ex tronista di Uomini e Donne

Manuela Carriero sconvolge tutti. Scopri la confessione che ha sconvolto i fan dell'ex tronista di Uomini e Donne, tra dolore, rinascita e amore ritrovato Cosa si nasconde davvero dietro il sorriso di chi seguiamo ogni giorno sui social? Manuela Carriero, volto noto di Temptation Island e Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio. E quello che ha raccontato ha lasciato tutti senza fiato. Oggi appare felice accanto a Francesco Chiofalo, con cui ha trovato un nuovo equilibrio. Ma dietro quella felicità c'è una ferita che fa ancora male. Su Instagram, Manuela ha deciso di aprirsi su un evento che ha segnato profondamente la sua vita: un'esperienza traumatica, vissuta anni fa, che ancora oggi le provoca dolore.

