Mantova, 27 novembre 2025 – Nel pomeriggio un impatto terribile è costato la vita a un giovane di 29 anni. L’uomo era alla guida di una motocicletta che per cause ancora da chiarire, ha avuto un impatto con un’Audi. E’ accaduto in via Parma, nei pressi del negozio di giocattoli “Toys Center”. Ferite nel sinistro anche due persone che erano a bordo dell’auto, guidata da una donna incinta. Tragico incidente oggi pomeriggio, giovedì 27 novembre, in via Parma a Mantova. La moto viaggiava da Cerese, diretta a Mantova. L’auto, un’Audi scura su cui erano quattro persone, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe svoltato in direzione del negozio, ed è stata urtata nella fiancata destra dalla motocicletta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mantova, incidente mortale per un motociclista 29enne