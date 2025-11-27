Manto stradale sotto i ferri Ecco i cantieri previsti
Ammonta a 900mila euro il pacchetto di risorse complessivo stanziato per il 2025 dall’amministrazione comunale di Cesena per la sicurezza stradale e ripristino dei tratti maggiormente ammalorati. I cantieri riguardano la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria delle principali strade extraurbane, con particolare attenzione ai tratti deteriorati e segnalati dai cittadini. Il progetto, predisposto dagli uffici tecnici comunali, è caratterizzato da interventi differenziati a seconda dello stato di conservazione delle infrastrutture stradali, che saranno eseguiti con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la durabilità del manto stradale e il deflusso delle acque, riducendo al contempo i disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Caserta: manto stradale fuori alla stazione dei pullman in Viale Ellittico. Ogni giorno questo tratto stradale è percorso da mezzi di trasporto e automobili. - facebook.com Vai su Facebook
A seguito dell'apertura di una voragine sul manto stradale, verificatasi oggi pomeriggio, via Manzoni è stata chiusa al traffico per garantire la sicurezza pubblica e consentire l'avvio delle operazioni tecniche necessarie al ripristino della viabilità ow.ly/3nNh50 Vai su X
Manto stradale sotto i ferri. Ecco i cantieri previsti - L’assessore Castorri: "L’obiettivo è rispondere alle segnalazioni dei cittadini". Scrive ilrestodelcarlino.it
Voragine sotto strada, chiuso tratto Lungo Affrico a Firenze - Interdetta la circolazione stradale in via Lungo L'Affrico all'incrocio con Giovanni Gualberto, per la presenza di una voragine sotto il manto stradale. Si legge su ansa.it
Scoperta a Lignano una voragine sotto il manto stradale - Da un intervento di arredo urbano a Lignano Sabbiadoro, è emersa, in modo casuale, la presenza di una voragine sotto il manto stradale di circa 10 metri cubi, ascrivibile a un vecchio tratto di ... Lo riporta ansa.it