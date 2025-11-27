Ammonta a 900mila euro il pacchetto di risorse complessivo stanziato per il 2025 dall’amministrazione comunale di Cesena per la sicurezza stradale e ripristino dei tratti maggiormente ammalorati. I cantieri riguardano la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria delle principali strade extraurbane, con particolare attenzione ai tratti deteriorati e segnalati dai cittadini. Il progetto, predisposto dagli uffici tecnici comunali, è caratterizzato da interventi differenziati a seconda dello stato di conservazione delle infrastrutture stradali, che saranno eseguiti con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la durabilità del manto stradale e il deflusso delle acque, riducendo al contempo i disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manto stradale sotto i ferri. Ecco i cantieri previsti