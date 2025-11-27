Manovra spunta la norma per Roma | potrà contare su fondi certi Emendamenti bipartisan per un contributo fisso
Governo, maggioranza e opposizione sono al lavoro sulla partecipazione di Roma al fondo di solidarietà tra i Comuni. Lo schema di partenza prevede di tenere fuori la Capitale dal meccanismo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altre letture consigliate
Manovra, spunta il fondo abitativo per genitori separati: chi ne ha diritto e come potrebbe funzionare Vai su Facebook
Extraprofitti, in #manovra potrebbe entrare anche una tassa per le imprese energivore e della difesa. Tra i segnalati spunta un emendamento dell’opposizione, proposto dal M5S, che introduce un prelievo del 50% sugli utili che superano del 10% la media 20 Vai su X
Manovra, spunta la norma per Roma: potrà contare su fondi certi. Emendamenti bipartisan per un contributo fisso - Governo, maggioranza e opposizione sono al lavoro sulla partecipazione di Roma al fondo di solidarietà tra i Comuni. ilmessaggero.it scrive
Manovra, al Senato stop a 105 emendamenti. Vertice a Palazzo Chigi per decidere le correzioni - La tagliola dell’ammissibilità fa fuori l’utilizzo del Mes per ridurre le tasse. Scrive repubblica.it
Manovra, dall’oro di Bankitalia all’Rc Auto: tutti i pasticci della legge di Bilancio e i 105 emendamenti bocciati - Vertice a Palazzo Chigi sulla manovra 2026: Meloni e la maggioranza lavorano per sciogliere gli ultimi nodi della legge di bilancio ... Segnala msn.com