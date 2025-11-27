Manovra | Messina Intesa Sp serve maggiore rispetto verso le banche

"Grazie all'ottimo lavoro di Giorgia Meloni sui conti pubblici, l'uscita dalla procedura d'infrazione comporterà un miglioramento delle condizioni strutturali del Paese, di cui beneficia anche il settore bancario. Ma questo non significa essere messi sotto scacco come sta accadendo da almeno un paio di mesi, accusati di pensare solo agli utili immediati. Si trascura il fatto che siamo il pilastro del Paese e che il nostro settore rappresenta un'eccellenza in Europa". Così, in un'intervista al 'Sole 24 Ore', il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in merito alla legge di bilancio e in particolare al contributo delle banche in essa previsto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Manovra: Messina (Intesa Sp), serve maggiore rispetto verso le banche

