Manovra la cedolare sugli affitti brevi resta al 21% sul primo immobile Verso il ritiro la proposta sull’oro di Bankitalia
Interessata a spegnere l’eco delle tensioni post regionali, Giorgia Meloni mercoledì ha tentato di ricompattare la maggioranza trovando la quadra sui nodi della manovra. Uno dei primi punti di caduta della trattativa riguarda il dossier affitti brevi. L’accordo prevede che sul primo immobile affittato a fini turistici continui ad applicarsi la cedolare secca al 21%, senza distinzione tra chi gestisce direttamente l’affitto e chi si affida a intermediari immobiliari o piattaforme digitali. L’aumento al 26% previsto dalla prima versione del ddl di Bilancio scatterà solo dal secondo appartamento, mentre dal terzo in poi – ricorda Il Sole 24 Ore – l’attività sarà considerata di natura imprenditoriale, con conseguente obbligo di aprire la partita Iva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
