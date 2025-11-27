Roma, 27 novembre 2025 – Due ore di confronto serrato con un nuovo rinvio, questa volta al massimo di 48 ore, per far quadrare i conti e chiudere la partita degli emendamenti. Il vertice della maggioranza a Palazzo Chigi si apre e finisce con una parola chiave: le coperture. È il termine che ripete più volte la premier, Giorgia Meloni, insistendo sulla necessità di mantenere “invariati i saldi”. E che Giorgetti rafforza ricordando che tutte le modifiche devono essere in linea con le regole del patto di stabilità. Un vincolo tanto più stringente dopo il via libera di Bruxelles sul documento di governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Manovra Caccia a un miliardo. Il governo cerca nuove coperture. Fatti saltare 105 emendamenti