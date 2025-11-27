Manovra a che punto siamo? Accordo su affitti brevi Isee e dividendi Resta il nodo coperture

Si entra nelle settimane decisive per la Legge di Bilancio e la Manovra esce da un vertice di maggioranza di oltre due ore con un’intesa su alcuni punti delicati: affitti brevi, ampliamento dell’esenzione Isee sulla prima casa e articolo 18 sui dividendi. Resta il nodo delle coperture: reperire oltre un miliardo di euro per finanziare le modifiche richieste dai partiti. Intanto in Commissione Bilancio al Senato è arrivata una prima “tagliola”: 105 emendamenti dichiarati inammissibili. Il calendario è stretto: via libera del Senato atteso per il 15 dicembre, approdo alla Camera il 19. Il vertice di maggioranza e le prime intese: dagli affitti brevi all’Isee sulla prima casa fino ai dividendi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Manovra, a che punto siamo? Accordo su affitti brevi, Isee e dividendi. Resta il nodo coperture

