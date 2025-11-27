Manifestazioni pacifiche pro e contro il governo Mai visto nulla di simile in Siria

Liberi di protestare e cantare slogan contro il governo, i siriani si ritrovano in piazza con un potere che fino a un anno fa era inimmaginabile:. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Manifestazioni pacifiche pro e contro il governo. Mai visto nulla di simile in Siria

News recenti che potrebbero piacerti

. Mentre in mezza Italia si studia e si lavora, altri , , , bloccano treni e . Manifestazioni “pacifiche”? No: l’ennesimo caos contro il Governo, tra scritte - facebook.com Vai su Facebook

Manifestazioni pacifiche pro e contro il governo. Mai visto nulla di simile in Siria - Gli uomini del ministero dell’Interno hanno arrestato 120 persone e imposto il coprifuoco dopo gli scontri tra sunniti e alauiti. Come scrive ilfoglio.it

Pro Pal a Bologna per Virtus-Maccabi: corteo pacifico, ma alcuni tafferugli in centro - Prima della partita di Eurolega corteo nel cuore della città, brevi tensioni in via Lame e via Riva Reno, PalaDozza blindato per il match ... Segnala it.blastingnews.com

Partita Virtus-Maccabi a Bologna, pro-Pal lanciano petardi alla polizia che reagisce con idranti e lacrimogeni - Scontri tra polizia e manifestanti alla manifestazione fuori dal PalaDozza di Bologna: si cerca di fermare la partita di basket tra la Virtus e la Maccabi di Tel Aviv ... Scrive virgilio.it