Manifattura in Emilia-Romagna | fatturato in aumento o stabile per oltre 7 aziende su 10
L'industria manifatturiera continua a rappresentare uno dei settori di maggior rilievo per l'economia italiana con le sue più di 42.000 imprese attive in Emilia-Romagna. I dati sull’andamento del settore mostrano segnali di tenuta: in Emilia-Romagna, nei primi nove mesi del 2025, il fatturato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Questa sera alle 20.30 su Rai3 Report parlerà del caso Max Mara e il racconto delle lavoratrici di Manifattura di San Maurizio di Reggio Emilia che denunciano condizioni di lavoro non dignitose. - facebook.com Vai su Facebook
"M.P.G. MANIFATTURA PLASTICA S.P.A" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Manifattura in Emilia-Romagna: fatturato in aumento o stabile per oltre 7 aziende su 10 - L'industria manifatturiera continua a rappresentare uno dei settori di maggior rilievo per l'economia italiana con le sue più di 42. Lo riporta parmatoday.it
Unioncamere E-R, calano nel 2024 imprese artigiane manifattura - Romagna hanno registrato una diminuzione della produzione, del fatturato e degli ordini intorno al 5%. Segnala ansa.it
Legacoop Emilia-Romagna. Il fatturato è cresciuto del 3,4% - Romagna confermano il loro ruolo trainante nell’economia regionale, registrando un aumento del fatturato del 3,4%, molto superiore alla media regionale dello 0,7%. msn.com scrive