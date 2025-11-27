Manicure di stagione unghie cortissime e il grande comeback dei metallici
Per la stagione delle Feste il mix tra unghie short e metalli preziosi diventa la scelta più chic e moderna. Le unghie corte, anzi cortissime, tornano protagoniste e conquistano tutte con un’eleganza semplice, fresca e mai scontata. Il nuovo minimalismo manicure è naturale e leggero, ma lascia grande spazio alla creatività, offrendo la possibilità di giocare con colori e texture senza perdere quell’aria curata che resta sempre chic. Per le Feste di quest’anno, la parola d’ordine è brillare con stile. Via libera a smalti argento o oro, da scegliere in armonia con il proprio sottotono. Possono essere trasparenti, pieni di glitter, satinati o iper pigmentati, l’effetto risulterà sempre glamour, luminoso e mai eccessivo. 🔗 Leggi su 361magazine.com
