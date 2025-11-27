Mani curate e sempre giovani | la routine skincare che funziona davvero
. Tre creme specifiche e una routine semplice e costante per proteggere la pelle dal freddo e mantenere l’aspetto delle mani più giovane e più a lungo. Vi siete mai chieste perché Carmen Dell’Orefice, spesso citata come la modella più longeva al mondo, abbia mani così curate e perfette da sembrare anni più giovani? Lei, che ha attraversato decenni di moda, copertine e passerelle, è un esempio lampante che l’età non è un limite. Quel che conta davvero è come trattiamo la nostra pelle, anche (e soprattutto) quella delle mani. Le mani raccontano chi siamo molto più di quanto pensiamo. Sono il nostro primo biglietto da visita e, allo stesso tempo, una delle zone che per prime mostrano stanchezza, disidratazione e segni del tempo. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La bellezza delle tue unghie parte dalla pelle che le circonda. Cuticole sane e mani curate non sono questione di estetica, ma di costanza e metodo. In cabina, affidati a una professionista KART per un trattamento rigenerante e personalizzato. A casa, proseg - facebook.com Vai su Facebook
Mani curate e sempre giovani: la routine skincare che funziona (davvero) - Ripara la barriera cutanea, calma eventuali arrossamenti e dona una morbidezza che resiste anche dopo i lavaggi. Scrive 361magazine.com
Mani che invecchiano? Come difenderle ai primi freddi - Le mani che invecchiano sono le prime a tradire la vera età di una persona. Scrive msn.com