. Tre creme specifiche e una routine semplice e costante per proteggere la pelle dal freddo e mantenere l’aspetto delle mani più giovane e più a lungo. Vi siete mai chieste perché Carmen Dell’Orefice, spesso citata come la modella più longeva al mondo, abbia mani così curate e perfette da sembrare anni più giovani? Lei, che ha attraversato decenni di moda, copertine e passerelle, è un esempio lampante che l’età non è un limite. Quel che conta davvero è come trattiamo la nostra pelle, anche (e soprattutto) quella delle mani. Le mani raccontano chi siamo molto più di quanto pensiamo. Sono il nostro primo biglietto da visita e, allo stesso tempo, una delle zone che per prime mostrano stanchezza, disidratazione e segni del tempo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Mani curate e sempre giovani: la routine skincare che funziona (davvero)