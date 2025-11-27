Studio Usa conferma i benefici della restrizione calorica sul cervello. Un nuovo studio condotto dai ricercatori della Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine mette nuovamente sotto i riflettori i benefici della restrizione calorica sul cervello umano. Secondo la ricerca, ridurre l’apporto calorico del 30% rispetto al normale per oltre 20 anni potrebbe rallentare significativamente i processi di invecchiamento cerebrale, preservando la funzionalità delle cellule nervose e proteggendo la guaina mielinica, fondamentale per la trasmissione dei segnali nervosi. Con l’avanzare dell’età, le cellule del sistema nervoso centrale vanno incontro a disfunzioni metaboliche e aumento dello stress ossidativo, che possono compromettere la mielina e danneggiare la sostanza bianca. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Mangiare meno per vivere meglio: la restrizione calorica a lungo termine protegge il cervello dall’invecchiamento