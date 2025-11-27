Mangiare meno per vivere meglio | la restrizione calorica a lungo termine protegge il cervello dall’invecchiamento
Studio Usa conferma i benefici della restrizione calorica sul cervello. Un nuovo studio condotto dai ricercatori della Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine mette nuovamente sotto i riflettori i benefici della restrizione calorica sul cervello umano. Secondo la ricerca, ridurre l’apporto calorico del 30% rispetto al normale per oltre 20 anni potrebbe rallentare significativamente i processi di invecchiamento cerebrale, preservando la funzionalità delle cellule nervose e proteggendo la guaina mielinica, fondamentale per la trasmissione dei segnali nervosi. Con l’avanzare dell’età, le cellule del sistema nervoso centrale vanno incontro a disfunzioni metaboliche e aumento dello stress ossidativo, che possono compromettere la mielina e danneggiare la sostanza bianca. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
News recenti che potrebbero piacerti
Vi aspetto oggi. Tra l’altro l’efficacia di questi farmaci, che fanno mangiare di meno agendo a livello ormonale, sono la più spettacolare dimostrazione della termodinamica e della necessità di creare un deficit calorico per perdere grasso. Alla faccia dei “terrapi Vai su Facebook
Come mangiare meglio: consigli pratici per una dieta equilibrata - Scopri come mangiare meglio per migliorare la tua salute e il tuo benessere. Da microbiologiaitalia.it
Come mangiare meno la sera: strategie efficaci - Semplici cambiamenti nelle abitudini alimentari possono fare la differenza. Lo riporta microbiologiaitalia.it
«Mangiare bene, vivere meglio». Al via i talk show nelle scuole, si parte dal liceo Annibal Caro - Diffondere tra i giovani un messaggio: mangiare bene aiuta a vivere meglio, di più e in salute. Da corriereadriatico.it