Mangiacavalli Fnopi | Ddl delega su professioni passaggio cruciale
(Adnkronos) – "Il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie è stato 'bollinato' da pochi giorni ed è un passaggio decisivo per l’intero sistema salute". Ora inizia la fase più rilevante dell’iter. "La legge delega dovrà essere approvata con gli emendamenti necessari. Solo dopo il Governo potrà emanare uno o più decreti legislativi". Un percorso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
