Mangiacavalli Fnopi | Ddl delega su professioni passaggio cruciale

Periodicodaily.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie è stato 'bollinato' da pochi giorni ed è un passaggio decisivo per l’intero sistema salute". Ora inizia la fase più rilevante dell’iter. "La legge delega dovrà essere approvata con gli emendamenti necessari. Solo dopo il Governo potrà emanare uno o più decreti legislativi". Un percorso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

mangiacavalli fnopi ddl delegaMangiacavalli (Fnopi): "Ddl delega su professioni passaggio cruciale" - "Il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie è stato 'bollinato' da pochi giorni ed è un passaggio decisivo per l’intero sistema salute". Da adnkronos.com

Ddl Prestazioni sanitarie. “Bene Ddl Governo ma eliminare divieto cumulo di impieghi”. L’audizione della Fnopi alla Camera - La presidente della Federazione, Barbara Mangiacavalli: “La Fnopi auspica che le disposizioni previste dal disegno di legge trovino piena attuazione attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le ... Scrive quotidianosanita.it

Formazione. Mangiacavalli (Fnopi): “Un errore leggere il Ddl Boldrini con logiche corporative” - Per la presidente della Federazione degli ordini delle professioni infermieristiche, il Ddl Boldrini sul cambio di rotta per la formazione universitaria delle professioni sanitarie, è un’occasione da ... Si legge su quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Mangiacavalli Fnopi Ddl Delega