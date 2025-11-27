Mangiacavalli Fnopi | Ddl delega su professioni passaggio cruciale

Al Forum Risk Management, 'ora si apre la fase degli emendamenti' Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "Il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie è stato 'bollinato' da pochi giorni ed è un passaggio decisivo per l’intero sistema salute". Ora inizia la fase più rilevante dell’iter. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

mangiacavalli fnopi ddl delega su professioni passaggio cruciale

© Ilgiornaleditalia.it - Mangiacavalli (Fnopi): "Ddl delega su professioni passaggio cruciale"

