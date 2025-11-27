Mangiacavalli Fnopi | Ddl delega su professioni passaggio cruciale
Al Forum Risk Management, 'ora si apre la fase degli emendamenti' Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "Il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie è stato 'bollinato' da pochi giorni ed è un passaggio decisivo per l’intero sistema salute". Ora inizia la fase più rilevante dell’iter. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Terzo Congresso nazionale Fnopi: video intervista alla presidente Barbara Mangiacavalli: “Gli infermieri sono quelli che i problemi li risolvono, e non il creano. Questa sala piena di professionisti ne è la testimonianza diretta. Noi ci siamo, ma dobbiamo esserci - facebook.com Vai su Facebook
Mangiacavalli (Fnopi): "Ddl delega su professioni passaggio cruciale" - "Il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie è stato 'bollinato' da pochi giorni ed è un passaggio decisivo per l’intero sistema salute". Secondo msn.com
Ddl Bilancio: Fnopi, positive le misure previste e l'attenzione agli infermieri - 'Esprimiamo apprezzamento per le previsioni contenute nella legge di Bilancio 2026, che dimostrano attenzione sui problemi della sanita' in Italia e un ... Come scrive ilsole24ore.com
Ddl Prestazioni sanitarie. “Bene Ddl Governo ma eliminare divieto cumulo di impieghi”. L’audizione della Fnopi alla Camera - La presidente della Federazione, Barbara Mangiacavalli: “La Fnopi auspica che le disposizioni previste dal disegno di legge trovino piena attuazione attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le ... Segnala quotidianosanita.it