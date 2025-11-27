Mangia & Cambia | in partenza la terza edizione

Messinatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 26 novembre, a Palazzo dei Leoni è stata presentata la terza edizione di Mangia & Cambia, iniziativa organizzata da Slow Food Messina, promossa da Messina Food Policy, Slow Food Italia, Comune di Messina, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, Fondazione MeSSInA, con il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

mangia amp cambia in partenza la terza edizione

© Messinatoday.it - Mangia & Cambia: in partenza la terza edizione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Mangia Amp Cambia Partenza