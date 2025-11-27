Manfredo Fucile cestista casertano il premio ' Leggenda dello Sport'
Giovedì 4 dicembre all’Auditorium del Villaggio dei Ragazzi a Maddaloni campioni mondiali, europei ed italiani oltre che dirigenti e tecnici e squadre neo promosse in serie nazionale, saranno insigniti dei premi Coni. Manfredo Fucile, mitico cestista a Maddaloni e Caserta dove ha giocato con la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Monte Sant’Angelo: aveva un fucile clandestino occultato in un muretto a secco https://www.ilsipontino.net/controlli-dei-carabinieri-a-monte-santangelo-un-fucile-clandestino-occultato-in-un-muretto-a-secco/ - facebook.com Vai su Facebook