Manfredo Fucile cestista casertano il premio ' Leggenda dello Sport'

Giovedì 4 dicembre all’Auditorium del Villaggio dei Ragazzi a Maddaloni campioni mondiali, europei ed italiani oltre che dirigenti e tecnici e squadre neo promosse in serie nazionale, saranno insigniti dei premi Coni. Manfredo Fucile, mitico cestista a Maddaloni e Caserta dove ha giocato con la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

