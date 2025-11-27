Manetti multata in corsia d’emergenza Giani la portò dal prefetto | FdI chiede dimissioni immediate dell’assessora

Cristina Manetti e Eugenio Giani Il centrodestra nazionale e toscano chiede le dimissioni dell’assessora alla Cultura Cristina Manetti dopo che il Viminale ha confermato che il 13 ottobre scorso fu multata e le venne sospesa la patente per aver viaggiato in corsia d’emergenza in autostrada. Sul posto intervenne il presidente della Regione Eugenio Giani, che accompagnò Manetti in Prefettura. La ricostruzione dei fatti arriva dalla risposta del Ministero dell’Interno a un’interrogazione presentata dalla deputata di Fratelli d’Italia Chiara La Porta. Secondo quanto emerso, Manetti — all’epoca capo di gabinetto della Regione Toscana — fu fermata dalla Polizia Stradale mentre circolava nella corsia riservata ai mezzi di soccorso “per eludere la coda”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

