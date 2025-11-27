Manetti multata in corsia d’emergenza Giani la portò dal prefetto | FdI chiede dimissioni immediate dell’assessora
Cristina Manetti e Eugenio Giani Il centrodestra nazionale e toscano chiede le dimissioni dell’assessora alla Cultura Cristina Manetti dopo che il Viminale ha confermato che il 13 ottobre scorso fu multata e le venne sospesa la patente per aver viaggiato in corsia d’emergenza in autostrada. Sul posto intervenne il presidente della Regione Eugenio Giani, che accompagnò Manetti in Prefettura. La ricostruzione dei fatti arriva dalla risposta del Ministero dell’Interno a un’interrogazione presentata dalla deputata di Fratelli d’Italia Chiara La Porta. Secondo quanto emerso, Manetti — all’epoca capo di gabinetto della Regione Toscana — fu fermata dalla Polizia Stradale mentre circolava nella corsia riservata ai mezzi di soccorso “per eludere la coda”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cristina Manetti, capo di gabinetto del presidente Giani, multata e con patente sospesa. L’intervento del leader politico in Prefettura scatena polemiche e accuse - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi dettagli sul «guaio» della patente ritirata a Cristina Manetti: Giani la raggiunse dopo la multa e poi l'accompagnò in Prefettura Vai su X
Patente ritirata a Cristina Manetti, il sottosegretario: 'Raggiunta da Giani e accompagnata in Prefettura' - Sarebbe arrivato anche il presidente Eugenio Giani nel giorno in cui Cristina Manetti, allora capo di Gabinetto della Regione, oggi assessora della giunta Giani bis con deleghe a cultura, università, ... Segnala 055firenze.it
Caso Manetti, Michelotti accusa Giani: “Azione inopportuna”. Polemica per il faccia a faccia dal prefetto - Le singolari modalità successive alla contestazione della polizia stradale per la ... Si legge su iltempo.it
Fdi: “Giani raggiunse Manetti in autostrada dopo fermo Polizia” - Il presidente della Toscana Eugenio Giani il giorno delle elezioni sarebbe 'andato di persona da polizia stradale e Prefetto in sostegno alla sua capo gabinetto ... Segnala controradio.it