Manager e imprenditore è morto Ivan Mussio | Ha aiutato centinaia di persone
Era malato da tempo e la malattia ha avuto la meglio: è morto a 73 anni Ivan Mussio, manager e imprenditore di Torbole Casaglia conosciuto per essere stato tra i fondatori di Assopadana, una delle quattro associazioni dell'artigianato della provincia di Brescia, attiva dal 1998 e da subito. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
