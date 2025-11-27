Manager e imprenditore è morto Ivan Mussio | Ha aiutato centinaia di persone

Era malato da tempo e la malattia ha avuto la meglio: è morto a 73 anni Ivan Mussio, manager e imprenditore di Torbole Casaglia conosciuto per essere stato tra i fondatori di Assopadana, una delle quattro associazioni dell'artigianato della provincia di Brescia, attiva dal 1998 e da subito. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Manager e imprenditore, è morto Ivan Mussio: "Ha aiutato centinaia di persone"

