Man on Fire Dakota Fanning | Ho ancora il mio Creasy Bear del film con Denzel Washington
La star, all'epoca agli inizi della sua carriera, ha raccontato di aver conservato un cimelio speciale alla fine della produzione del film con Denzel Washington. Dakota Fanning ha partecipato al format di Deadline, Take Ten, e durante la conversazione le è stato chiesto quali oggetti di scena ha conservato dai set sui quali ha lavorato. L'attrice ha fornito una risposta interessante, svelando un aneddoto che riguarda Man on Fire, uno dei film più conosciuti della sua carriera da baby star, al fianco di un premio Oscar come Denzel Washington. L'oggetto di scena di Man on Fire conservato da Dakota Fanning "Ho l'orso di Creasy da Man on Fire" ha condiviso, riferendosi al peluche che prende il nome dal personaggio interpretato da Denzel Washington nel film . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
un’altra perla architettonica dell’Upper West Side è l’Ansonia, realizzato, in stile Beaux Arts, a fine ‘800, ed inaugurato nel 1904. Fu fortemente voluto dall impresario minerario William Earl Dodge Stokes, per rivaleggiare con il Dakota. Per diversi anni, fu l’ - facebook.com Vai su Facebook
Man on Fire, Dakota Fanning: "Ho ancora il mio Creasy Bear del film con Denzel Washington" - La star, all'epoca agli inizi della sua carriera, ha raccontato di aver conservato un cimelio speciale alla fine della produzione del film con Denzel Washington. Lo riporta movieplayer.it
Dakota Fanning Reveals the Sweet Memento She Kept from Her Time Working with Denzel Washington in “Man on Fire” - PEOPLE chatted exclusively with Fanning at the New York City premiere of her Peacock series on Nov. Si legge su msn.com
Equalizer 3, Denzel Washington e Dakota Fanning di nuovo insieme 20 anni dopo Man on Fire - The Equalizer sarà una rimpatriata tra Denzel Washington e Dakota Fanning, che quasi vent'anni fa era una bambina protetta dal suo personaggio di Man On Fire. Da comingsoon.it