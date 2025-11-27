La star, all'epoca agli inizi della sua carriera, ha raccontato di aver conservato un cimelio speciale alla fine della produzione del film con Denzel Washington. Dakota Fanning ha partecipato al format di Deadline, Take Ten, e durante la conversazione le è stato chiesto quali oggetti di scena ha conservato dai set sui quali ha lavorato. L'attrice ha fornito una risposta interessante, svelando un aneddoto che riguarda Man on Fire, uno dei film più conosciuti della sua carriera da baby star, al fianco di un premio Oscar come Denzel Washington. L'oggetto di scena di Man on Fire conservato da Dakota Fanning "Ho l'orso di Creasy da Man on Fire" ha condiviso, riferendosi al peluche che prende il nome dal personaggio interpretato da Denzel Washington nel film . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Man on Fire, Dakota Fanning: "Ho ancora il mio Creasy Bear del film con Denzel Washington"