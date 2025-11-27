Mamma riconosce il cadavere del figlio esposto in un museo

Un museo di Las Vegas ha risposto alle accuse scioccanti di una madre che li ha accusati di aver esposto il cadavere di suo figlio. Kim Erick ha insistito sul fatto che i resti di suo figlio, Chris Todd Erick, sono stati plastinati per far parte di una mostra chiamata Real Bodies. Chris è morto nel 2012, all’età di 23 anni. Hanno trovato il giovane morto nel letto a casa di sua nonna a Midlothian, in Texas, a circa 30 miglia a sud di Dallas, dove viveva all’epoca. La polizia ha informato Kim che suo figlio era morto nel sonno dopo aver subito due attacchi di cuore, attribuiti a una malattia cardiaca non diagnosticata, secondo quanto riportato dalla CBS News. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Mamma riconosce il cadavere del figlio esposto in un museo

