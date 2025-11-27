Mamma pianta un girasole sul campo da basket dove è morto il figlio ma viene strappato via Il colpevole si difende | Se tutti mettessero un fiore per ogni morto Milano sarebbe una pattumiera

“Non strapparmi, non mi sono più rialzato dopo essere caduto su questo campo”. Il bigliettino trovato a Milano attaccato a un girasole racconta la storia di una famiglia. Una famiglia che ha sofferto la perdita prematura di un figlio, ma che ha deciso di ricordarlo con un gesto semplice e significativo. La mamma del ragazzo, scomparso a 15 anni proprio sul campo da basket di un quartiere di Milano a causa di un arresto cardiaco, ormai da anni mette un girasole sulla ringhiera del cortile, che puntualmente le viene potato. Ogni volta che il girasole viene abbattuto, la mamma imperterrita ne riposiziona uno nuovo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mamma pianta un girasole sul campo da basket dove è morto il figlio, ma viene strappato via. Il colpevole si difende: “Se tutti mettessero un fiore per ogni morto, Milano sarebbe una pattumiera”

