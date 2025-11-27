Mamma ho perso l’aereo reboot | trama e dettagli sulla nuova sceneggiatura

il ritorno di “mamma ho perso l’aereo”: in arrivo un reboot con la partecipazione di macaulay culkin. Il celebre film natalizio “Mamma ho perso l’aereo” sembra pronto a rivivere una nuova versione cinematografica, con una trama aggiornata e un cast rinnovato. La notizia, che ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati, vede coinvolto Macaulay Culkin, protagonista indimenticabile del film originale, che avrebbe già avviato lavori sulla sceneggiatura. La possibilità di un remake cult si presenta come un progetto ambizioso, destinato a valorizzare un classico del cinema natalizio e a coinvolgere nuove generazioni di spettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

