Mamma ho perso l’aereo reboot | trama e dettagli sulla nuova sceneggiatura
il ritorno di “mamma ho perso l’aereo”: in arrivo un reboot con la partecipazione di macaulay culkin. Il celebre film natalizio “Mamma ho perso l’aereo” sembra pronto a rivivere una nuova versione cinematografica, con una trama aggiornata e un cast rinnovato. La notizia, che ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati, vede coinvolto Macaulay Culkin, protagonista indimenticabile del film originale, che avrebbe già avviato lavori sulla sceneggiatura. La possibilità di un remake cult si presenta come un progetto ambizioso, destinato a valorizzare un classico del cinema natalizio e a coinvolgere nuove generazioni di spettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Leggi anche questi approfondimenti
«Rivedere "Mamma, ho perso l’aereo" in sala non rappresenta soltanto un tuffo nel passato, ma anche l’occasione per apprezzare dettagli visivi che hanno reso la pellicola un vero cult del Natale. » Il periodo natalizio ha sempre un sapore speciale, fatto di se - facebook.com Vai su Facebook
In questa foto c'è il campetto di via Dezza a Milano. Da 8 anni c'è una mamma che ogni giorno si ferma per lasciare sulla rete dietro il canestro un girasole: simboleggia la solarità di quel figlio di 15 anni che ha perso nel 2017 a causa di un malore che lo ha co Vai su X
Mamma, ho perso l’aereo in sala dal 4 dicembre: omaggio natalizio incluso per chi prenota subito - Mamma, ho perso l'aereo torna al cinema dal 4 al 10 dicembre in versione restaurata 4K per i 35 anni dall'uscita. Scrive msn.com
Mamma ho perso l’aereo, Macaulay Culkin apre a un terzo film - In un episodio del suo podcast, Macaulay Culkin ha rivelato la sua idea per un terzo film di Mamma ho perso l'aereo ... Riporta lascimmiapensa.com
All'Uci luxe cinema di Megalò torna in sala “Mamma, ho perso l’aereo” per celebrare i 35 anni del film - La magia del Natale arriva in anticipo all’Uci Luxe Megalò, che da giovedì 4 a mercoledì 10 dicembre riporta in sala, nella versione restaurata in 4K, il film “Mamma, ho perso l’aereo”, per celebrare ... Si legge su chietitoday.it