Mamma e figlio scomparsi | Si chiede massima condivisione aiutateci a ritrovarli

Sono scomparsi nel nulla. Di loro non si hanno notizie ormai da quattro giorni. Francesca Testa e il figlio Paolo Vocella, dodicenne, si sono allontanati domenica scorsa (23 novembre) dalla loro casa nella zona di Pietralata-Monti Tiburtini e non vi hanno più fatto ritorno. La donna ha 45 anni, è. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Mamma e figlio scomparsi: "Si chiede massima condivisione, aiutateci a ritrovarli"

"Non sono una super mamma, sono una mamma che ha chiesto aiuto per mettere in sicurezza il figlio, da se stesso e dagli altri, anche con scelte dolorose" Martina Colombari in una lunga intervista a Belve: dal rapporto con Billy Costacurta al racconto della s - facebook.com Vai su Facebook

