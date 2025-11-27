Maltempo prorogata l' allerta meteo su alcune zone della Campania | l' avviso della Protezione civile

Termina alle 14 di oggi l'allerta meteo diramata mercoledì dal Centro Funzionale della Protezione Civile. Sulla gran parte del territorio regionale non si prevedono, infatti, criticità connesse al maltempo.Permane un "rischio residuo", ossia la possibilità che si verifichino ancora smottamenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

maltempo prorogata l allerta meteo su alcune zone della campania l avviso della protezione civile

maltempo prorogata allerta meteoMaltempo in Campania, allerta prorogata ma solo in alcune zone - amalfitana, sui monti di Sarno e sui monti picentini, l'allerta "gialla" diramata ieri dal Centro Funzionale della Protezione Civile che sul resto ... Secondo ansa.it

maltempo prorogata allerta meteoProrogata l’allerta meteo in Campania ma solo in alcune zone: i dettagli - Termina alle 14 di oggi l'allerta meteo diramata ieri dal Centro Funzionale della Protezione Civile: sulla gran parte del ... Lo riporta internapoli.it

maltempo prorogata allerta meteoProrogata ancora l’allerta meteo a Napoli e in Campania, pioggia fino a giovedì 27 novembre - Le precipitazioni, però, saranno perlopiù a livello locale, in particolare sulla fascia costiera della Campania, dall'Alto Casertano al Cilento, passando ... Riporta fanpage.it

