Ascoli, 27 novembre 2025 – Per tutta la notte di mercoledì e la giornata di oggi la costa della Riviera delle Palme è stata sferzata da vento forte dai quadranti nord orientali, in attenuazione dalla serata, da mare molto agitato, che ha costretto l’intera flottiglia a riparare nel porto di San Benedetto e da pioggia battente che ha fatto emergere i soliti problemi di allagamenti nelle zone critiche. Procediamo per ordine. Neve, panorami da copertina nelle Marche: ecco dove si scia. Le previsioni meteo del weekend Neve nelle Marche, fiocchi a Bolognola A San Benedetto a seguito delle strade rese viscide per la pioggia ci sono stati alcuni piccoli incidenti, ma senza conseguenze per le persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo nell’Ascolano: pioggia, forte mareggiata e sottopassi allagati