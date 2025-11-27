Maltempo nel Salernitano | donna bloccata in casa salvata col gommone coi cani e gatti

Il maltempo ha provocato disagi e danni in diverse aree della Campania; a San Marzano sul Sarno (Salerno) una donna è rimasta intrappolata in casa insieme ai suoi cani e gatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Donna bloccata in casa a causa del maltempo nel Salernitano: evacuata dai vigili del fuoco con i suoi animali - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, in Campania, oltre 250 interventi dei vigili del fuoco. Esondazioni nel Salernitano Vai su X

San Marzano sul Sarno, donna bloccata in casa a causa del maltempo: evacuata insieme ai suoi animali - Una squadra dei vigili del fuoco di Salerno è intervenuta poco dopo le 15 a San Marzano sul Sarno per prestare soccorso ad una donna rimasta isolata in casa a causa delle forti piogge ... Come scrive msn.com

Maltempo, Liguria e Piemonte sott’acqua. Bormida in piena: un donna dispersa in un camping - Fiumi esondanti sul versante tra Liguria e Piemonte, dove in poche ore sono caduti fino a 400 millimetri di ... Scrive quotidiano.net

Santuario chiuso nel Salernitano per il maltempo - Motivo: la caduta di rocce causata dalle fortissime piogge dei giorni scorsi, che ha portato alla chiusura al ... Lo riporta ansa.it