Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo Migliora la situazione negli invasi | Occhito il livello risale dal volume morto
In realtà, non si può parlare di maltempo laddove l’acqua accumulata negli invasi consente di riprendere un po’ le scorte. È il caso di Occhito, territorio di Carlantino nel foggiano, che grazie alla pioggia degli ultimi giorni ha recuperato circa cinque milioni di metri cubi di acqua: ieri era a quota 44 milioni circa, ovvero l’uscita dal volume morto. Le precipitazioni previste in queste ore danno presumibilmente modo di accumulare altra indispensabile risorsa idrica. Anche in Basilicata la situazione è in miglioramento, da questo punto di vista. —– Fra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
?La Puglia si prepara a una nuova ondata di maltempo: per oggi, 25 novembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso allerta gialla #AllertaGIALLA #Puglia - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domenica 23 novembre: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domenica 23 novembre: allerta gialla su gran parte ... Riporta fanpage.it
Maltempo in Italia, tornano piogge e neve. Allerta gialla in 12 Regioni. Previsioni meteo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo in Italia, tornano piogge e neve. Riporta tg24.sky.it
Meteo, allerta maltempo per forti piogge: le regioni a rischio. Le previsioni - Giornata caratterizzata da condizioni di maltempo intenso su Umbria, Lazio e regioni adriatiche, meno sulla Toscana. Da tg24.sky.it