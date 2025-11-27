Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo Migliora la situazione negli invasi | Occhito il livello risale dal volume morto

In realtà, non si può parlare di maltempo laddove l’acqua accumulata negli invasi consente di riprendere un po’ le scorte. È il caso di Occhito, territorio di Carlantino nel foggiano, che grazie alla pioggia degli ultimi giorni ha recuperato circa cinque milioni di metri cubi di acqua: ieri era a quota 44 milioni circa, ovvero l’uscita dal volume morto. Le precipitazioni previste in queste ore danno presumibilmente modo di accumulare altra indispensabile risorsa idrica. Anche in Basilicata la situazione è in miglioramento, da questo punto di vista. —– Fra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

