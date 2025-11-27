Maltempo in Campania allerta prorogata ma solo in alcune zone | le previsioni
Termina alle 14 di oggi l'allerta meteo diramata ieri dal Centro Funzionale della Protezione Civile: sulla gran parte del territorio regionale non si prevedono, infatti, criticità legate al maltempo.Le previsioni Permane un "rischio residuo", ossia la possibilità che si verifichino ancora. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
