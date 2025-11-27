Maltempo in Abruzzo | allerta meteo per tutta la giornata di giovedì 27 novembre

Chietitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova allerta meteo è stata diramata in Abruzzo dal Centro funzionale. Per l'intera giornata di giovedì 27 novembre è infatti prevista criticità ordinariaallerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta. L'avviso invita i Comuni delle zone di allerta in cui. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

