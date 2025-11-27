Maltempo chiuso il sottopasso Ortona Nord | livelli d’acqua troppo alti

Il sottopassoOrtona Nord”, lungo l’asse Tollo–Canosa, è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua provocato dalle intense piogge delle ultime ore. Lo ha comunicato il Comune di Ortona attraverso un avviso ufficiale.La decisione è stata presa a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

maltempo chiuso il sottopasso ortona nord livelli d8217acqua troppo alti

