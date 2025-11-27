Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 28 novembre | le regioni a rischio

Il vortice di bassa pressione farà sentire ancora i suoi effetti anche nella giornata di domani con tempo instabile soprattutto al centro-sud. La Protezione Civile ha valutato per la giornata di venerdì 28 novembre una nuova allerta meteo gialla per temporali su sei regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Allerta Meteo, il Ciclone sfonda al Sud: freddo, maltempo e tanta neve oggi e domani. E nel weekend… - facebook.com Vai su Facebook

#Maltempo | #allertameteo | Avviso della #ProtezioneCivile Prevista allerta arancione in Campania e Toscana e gialla in 12 regioni, per martedì #25novembre ? buff.ly/Y2t2xWV @Emergenza24 | #Luceverde Vai su X

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 28 novembre: le regioni a rischio - Il vortice di bassa pressione farà sentire ancora i suoi effetti anche nella giornata di domani con tempo instabile soprattutto al centro- Da fanpage.it

Toscana in allerta arancione, torna l’incubo maltempo - Firenze, 24 novembre 2025 – Passato il gelo del fine settimana, la Toscana piomba di nuovo nella morsa del maltempo. Riporta lanazione.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico e temporali domani 25 novembre: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, martedì 25 novembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla ... Lo riporta fanpage.it