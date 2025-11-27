Maignan rinnovo in stand-by | la Juve lo segue ma occhio alla Premier

Nella nuova puntata de Il Blitz, il nostro podcast settimanale sul calciomercato, Fabiana Della Valle, Marco Guidi e Francesco Pietrella discutono del futuro del portiere del Milan Mike Maignan, che piace alla Juventus e alla Premier League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maignan, rinnovo in stand-by: la Juve lo segue ma occhio alla Premier

Milan, rinnovo Maignan: la posizione di Allegri #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Milan #Maignan #Allegri Vai su X

Allegri blinda Maignan! #RinnovoMaignan #Allegri #MikeMaignan #ACMilan #ConferenzaStampa #MilanLazio - facebook.com Vai su Facebook

Rinnovo Maignan, le parole di Rabiot spiazzano: messaggio chiaro al Milan - Il messaggio chiaro e tondo da parte di Rabiot sul rinnovo di Maignan: il centrocampista francese spinge per la permanenza del portiere ... Da milanlive.it

Moretto: "Rinnovo Maignan, grande freddezza e grande distanza fra le parti. Occhio alla Premier e alla Juve" - Il Milan vince il derby grazie e soprattutto ai miracoli di Mike Maignan, bravissimo anche sul rigore calciato da Calhanoglu. Scrive msn.com

Maignan alla Juve: da un po’ di tempo sta ronzando questa idea nella testa della dirigenza…E intanto il rinnovo col Milan è congelato. Ultimissime - Ultimissime È l’eroe del Derby, l’uomo che con i suoi miracoli ha blindato la por ... Secondo juventusnews24.com