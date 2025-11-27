Maignan Juventus c’è l’ombra di quel top club sull’obiettivo di Comolli per la porta | tutti gli aggiornamenti e i possibili scenari

Maignan Juventus, il portiere rossonero è conteso sul mercato: il Chelsea è in pole per il francese, ma i bianconeri restano vigili alla finestra. Il futuro della porta del Milan è avvolto da nubi sempre più minacciose e le onde d’urto di questo possibile terremoto di calciomercato arrivano fino a Torino. Il nome di Mike Maignan è tornato prepotentemente al centro delle cronache internazionali. Se nei giorni scorsi si era vociferato di un timido interessamento dell’ Inter (subito smentito dai fatti o dalla rivalità), la vera minaccia per la permanenza del francese in Serie A arriva dall’Inghilterra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

