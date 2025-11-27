Maignan Juventus c’è l’ombra di quel top club sull’obiettivo di Comolli per la porta | tutti gli aggiornamenti e i possibili scenari

Maignan Juventus, il portiere rossonero è conteso sul mercato: il Chelsea è in pole per il francese, ma i bianconeri restano vigili alla finestra. Il futuro della porta del  Milan  è avvolto da nubi sempre più minacciose e le onde d’urto di questo possibile terremoto di  calciomercato  arrivano fino a  Torino. Il nome di  Mike Maignan  è tornato prepotentemente al centro delle cronache internazionali. Se nei giorni scorsi si era vociferato di un timido interessamento dell’ Inter  (subito smentito dai fatti o dalla rivalità), la vera minaccia per la permanenza del francese in  Serie A  arriva dall’Inghilterra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan Juventus, c’è l’ombra di quel top club sull’obiettivo di Comolli per la porta: tutti gli aggiornamenti e i possibili scenari

