Maignan Juve, Allegri rompe il silenzio sul portiere nel mirino dei bianconeri: il tecnico del Milan conferma che la società lavora al rinnovo. L’antivigilia della sfida di campionato tra Milan e Lazio si è trasformata in un palcoscenico per discutere di uno dei temi più caldi del calciomercato internazionale, che vede la Juventus spettatrice molto interessata. Durante la consueta conferenza stampa pre-partita, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri è stato incalzato sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, il cui contratto scade nel 2026, è al centro di una complessa trattativa per il rinnovo che stenta a decollare, una situazione di stallo che ha attirato le attenzioni della Vecchia Signora (che sogna il colpo a parametro zero o a prezzo di saldo) e delle big di Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan Juve, Allegri esce allo scoperto sul futuro del portiere: «È tra i più forti nel suo ruolo, la società si sta già muovendo per…». L’annuncio