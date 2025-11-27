Maignan Juve Allegri esce allo scoperto sul futuro del portiere | È tra i più forti nel suo ruolo la società si sta già muovendo per… L’annuncio
Maignan Juve, Allegri rompe il silenzio sul portiere nel mirino dei bianconeri: il tecnico del Milan conferma che la società lavora al rinnovo. L’antivigilia della sfida di campionato tra Milan e Lazio si è trasformata in un palcoscenico per discutere di uno dei temi più caldi del calciomercato internazionale, che vede la Juventus spettatrice molto interessata. Durante la consueta conferenza stampa pre-partita, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri è stato incalzato sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, il cui contratto scade nel 2026, è al centro di una complessa trattativa per il rinnovo che stenta a decollare, una situazione di stallo che ha attirato le attenzioni della Vecchia Signora (che sogna il colpo a parametro zero o a prezzo di saldo) e delle big di Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Juve, Inter, Premier: tutti su Maignan ma il Milan ha una contromossa. Le grandi parate nel derby rialzano vertiginosamente le quotazioni del portiere, in scadenza il 30 giugno. Per convincerlo a restare, i rossoneri pensano a un contratto di 5 anni #maignan # - facebook.com Vai su Facebook
? #Maignan, col #Milan resta tutto fermo per il futuro: le ultime su Juve e Premier! E la verità sull’Inter Vai su X
Calciomercato Juventus, qual è il principale ostacolo che complica il discorso Maignan. Comolli deve stare attento a questo aspetto - Comolli deve stare attento a questa cosa L’eco dei festeggiamenti per il Derby vinto contro l’Inter rischia di ... Secondo juventusnews24.com
Milan, clamoroso Maignan: Inter e Juve tentano lo scippo. Allegri non molla, l'ultima offerta per il rinnovo - Maignan è tornato super: il Milan torna alla carica per il rinnovo, l'offerta. Riporta sport.virgilio.it
Milan, il futuro di Maignan resta un rebus: Juventus e Chelsea in agguato - Il portiere rossonero ha offerto una prestazione straordinaria, decisiva in più occasioni e coronata dal rigore parato ... Si legge su tuttojuve.com