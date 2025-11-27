Maignan Juve Allegri esce allo scoperto sul futuro del portiere | È tra i più forti nel suo ruolo la società si sta già muovendo per… L’annuncio

Maignan Juve, Allegri rompe il silenzio sul portiere nel mirino dei bianconeri: il tecnico del Milan conferma che la società lavora al rinnovo. L’antivigilia della sfida di campionato tra  Milan  e  Lazio  si è trasformata in un palcoscenico per discutere di uno dei temi più caldi del  calciomercato  internazionale, che vede la  Juventus  spettatrice molto interessata. Durante la consueta conferenza stampa pre-partita, l’allenatore rossonero  Massimiliano Allegri  è stato incalzato sul futuro di  Mike Maignan. Il portiere francese, il cui contratto scade nel 2026, è al centro di una complessa trattativa per il rinnovo che stenta a decollare, una situazione di stallo che ha attirato le attenzioni della Vecchia Signora  (che sogna il colpo a parametro zero o a prezzo di saldo) e delle big di  Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

