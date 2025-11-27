Maignan Inter il sogno di mercato è già finito? C’è una favorita per prenderlo in estate

Inter News 24 Maignan Inter, un matrimonio che non si concretizzerà in estate. C’è un’altra squadra super favorita per prendere il portiere francese. Il futuro del portiere del Milan, Mike Maignan, torna prepotentemente al centro delle voci di mercato internazionale. Nei giorni scorsi si era parlato del possibile interessamento dell’Inter nei suoi confronti. Dopo il tentativo fallito la scorsa estate, quando il suo trasferimento al Chelsea fu sventato solo dall’intervento diretto dell’allenatore milanista Massimiliano Allegri, i Blues sono pronti a sferrare un nuovo e deciso assalto per il talentuoso estremo difensore francese. 🔗 Leggi su Internews24.com

