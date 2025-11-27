Maignan Inter il sogno di mercato è già finito? C’è una favorita per prenderlo in estate

Inter News 24 Maignan Inter, un matrimonio che non si concretizzerà in estate. C’è un’altra squadra super favorita per prendere il portiere francese. Il futuro del portiere del Milan, Mike Maignan, torna prepotentemente al centro delle voci di mercato internazionale. Nei giorni scorsi si era parlato del possibile interessamento dell’Inter nei suoi confronti. Dopo il tentativo fallito la scorsa estate, quando il suo trasferimento al Chelsea fu sventato solo dall’intervento diretto dell’allenatore milanista Massimiliano Allegri, i Blues sono pronti a sferrare un nuovo e deciso assalto per il talentuoso estremo difensore francese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Maignan Inter, il sogno di mercato è già finito? C’è una favorita per prenderlo in estate

Approfondisci con queste news

Ederson, Koné, Maignan | ANNUNCIO in Diretta nelle ore di Atletico-Inter VIDEO QUI youtu.be/wuENqWlYWqQ?si… #UCL Vai su X

Corriere della Sera | Clamoroso L’Inter piomba su Maignan https://bit.ly/4ogNNoA - facebook.com Vai su Facebook

Il futuro di Maignan non sarà all’Inter. C’è già una squadra in netta pole position - Il Milan, però, non molla e Massimiliano Allegri anche questa volta potrebbe avere un ruolo determinante nel convincere Maignan ... Da msn.com

Inter, clamorosa ipotesi per la porta: “Il grande sogno è Maignan”. C’è un fattore che può pesare - Il club nerazzurro è alla ricerca di un sostituto e spunta una clamorosa ipotesi ... Riporta msn.com

Clamoroso Inter: “Sogna Maignan a parametro zero” - Come confermato dal Corriere della Sera questa mattina, Maignan “ lascerà quasi sicuramente il Milan a giugno a parametro zero”. Lo riporta passioneinter.com