Maignan il futuro è nelle sue mani Milan pronto a blindare SuperMike

"Ma perché non rinnovano il contratto a Maignan?" Da alcune settimane, sui “social“ e ancor di più uscendo da San Siro i commenti dei tifosi rossoneri sono univoci e le domande lecite. Tanto più che sembra essere finalmente ritrovato il feeling fra SuperMike e l’ambiente milanista dopo mesi complicati. Il rigore parato nel derby a Calhanoglu dopo aver già ipnotizzato il giallorosso Dybala, ma più in generale le prestazioni del portiere, hanno riacceso l’affetto dei supporter e soprattutto l’interesse del club a prolungare il contratto dopo un’estate difficile. Una cosa va detta subito, però: il futuro di Maignan è (quasi) interamente nelle sue mani, nel senso che se lui volesse riaprire il dialogo interrottosi bruscamente, il Milan sarebbe felice di tenerselo ben stretto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

