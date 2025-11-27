Maignan il futuro è nelle sue mani Milan pronto a blindare SuperMike
"Ma perché non rinnovano il contratto a Maignan?" Da alcune settimane, sui “social“ e ancor di più uscendo da San Siro i commenti dei tifosi rossoneri sono univoci e le domande lecite. Tanto più che sembra essere finalmente ritrovato il feeling fra SuperMike e l’ambiente milanista dopo mesi complicati. Il rigore parato nel derby a Calhanoglu dopo aver già ipnotizzato il giallorosso Dybala, ma più in generale le prestazioni del portiere, hanno riacceso l’affetto dei supporter e soprattutto l’interesse del club a prolungare il contratto dopo un’estate difficile. Una cosa va detta subito, però: il futuro di Maignan è (quasi) interamente nelle sue mani, nel senso che se lui volesse riaprire il dialogo interrottosi bruscamente, il Milan sarebbe felice di tenerselo ben stretto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
#Sommer- #Maignan: gli opposti, le incomprensioni, il mercato e il futuro Vai su X
FUTURO MAIGNAN - Fabrizio #Romano: “A proposito del rinnovo di #Maignan, il discorso con il Milan ci risulta assolutamente bloccato. Ma dopo la Juventus sono circolate nelle ultime 24 ore anche indiscrezioni sul desiderio da parte dell’Inter a prendere Mik - facebook.com Vai su Facebook
Maignan, il futuro è nelle sue mani. Milan pronto a blindare SuperMike - Allarme Pulisic e Saelemaekers: a rischio per la Lazio ... sport.quotidiano.net scrive
Maignan Milan, futuro in bilico per il portiere francese? Derby con l’Inter che conferma l’interesse nei suoi confronti e il rinnovo resta una faccenda in sospeso! Le ultime - L’Inter fa sentire il suo interesse al giocatore, mentre ai rossoneri preoccupa la situazione rinnovo La recente vittoria nel Derby di Milano ... Da calcionews24.com
Futuro Maignan, Colombo: "Allegri proverà a essere il più seducente dei persuasori" - Il tema rinnovo Mike Maignan rimane quello centrale di questi giorni ed è destinato a prendersi la scena anche nelle prossime settimane, addirittura mesi. Riporta milannews.it