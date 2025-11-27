Mai contro in massima serie Lariani e neroverdi è anche una prima volta

SASSUOLO È, quella di domani, la prima di sempre in campionato tra due provinciali che hanno trovano in proprietà ricchissime – e capaci di mettere a profitto i loro investimenti – il modo di ritagliarsi uno spazio importante nel calcio dei grandi. Da questo punto di vista è quasi un derby, quello tra Como (foto) e Sassuolo, che nella loro storia hanno tuttavia viaggiato su binari che non si sono mai incrociati e che li hanno visti, nel terzo millennio, scalare le gerarchie fino ad affacciarsi su palcoscenici cui, fino a 20 anni fa, sembrava impossibile potessero ambire. Già: nel 2005 il Sassuolo era in C2, fresco di passaggio di consegne che vedrà la Mapei diventare proprietaria del club per portarlo in A e in Europa, mentre il Como, fallito l’anno prima, ricominciava addirittura dalla quarta serie, per poi fallire di nuovo nel 2017 e ricominciare una scalata che l’ha portato dov’è oggi, ovvero a ridosso della zona Champions’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

