Magna Grecia metodo classico | adesso la Calabria spinge su un brand di bollicine del Sud Italia

Gamberorosso.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto, che potrebbe diventare anche una denominazione interregionale, è del presidente dell'Enoteca regionale calabrese Gennaro Convertini: "Se prima era una sperimentazione, oggi è un'opportunità concreta". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

magna grecia metodo classicoMagna Grecia metodo classico: adesso la Calabria spinge su un brand di bollicine del Sud Italia - Il progetto, che potrebbe diventare anche una denominazione interregionale, è del presidente dell'Enoteca regionale calabrese Gennaro Convertini: "Se prima era una sperimentazione, oggi è un'opportuni ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Magna Grecia Metodo Classico